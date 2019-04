Maxi tamponamento tra 4 auto e un furgone in via Emilia: ferito un 37enne di Fontanellato

Maxi tamponamento tra quattro auto e un furgone poco dopo le 8 di mercoledì 17 aprile sulla via Emilia tra Alseno e Fidenza. Solo un uomo è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, ed è stato trasportato all'ospedale di Fidenza: si tratta di un 37enne di Fontanellato. I conducenti delle altre vetture sono rimasti illesi. Per prestare i soccorsi è intervenuta l'ambulanza del 118 dell'ospedale di Fiorenzuola. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico rimasto bloccato per più di mezz'ora per consentire la rimozione dei mezzi.