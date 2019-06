Mezzani, auto esce di strada e finisce nel fosso: conducente gravissimo

Gravissimo incidente stradale poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 14 giugno, lungo la strada provinciale che da Parma porta a Mezzani, il proseguimento di strada Burla. Per cause in corso di accertamento un'auto è uscita di strada ed è finita nel canale. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente del veicolo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Vista la gravità delle ferite riportate è stato subito ricoverato nel reparto di Rianimazione.