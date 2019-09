Monchio delle Corti, cade da 4 metri mentre pota una siepe: 75enne grave al Maggiore

Nella mattina di domenica 29 settembre un anziano di 75 anni è caduto mentre poteva una siepe, in località Cozzanello, nel comune di Monchio delle Corti. L'uomo ha fatto un volo di circa quattro metri. Sul posto, oltre alla Croce Rossa di Monchio anche l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'elicottero del Soccorso Alpino, allertato in un primo momento, è poi rientrato. Il ferito è stato caricato dall'elisoccorso. Il 75enne ha riportato un trauma cranico ed alcune ferite in varie parti del corpo.