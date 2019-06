Monte Sporno, cade con la bici lungo un sentiero:.41enne ricoverato al Maggiore

Nella mattina di sabato 8 giugno i tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino Parmense sono intervenuti sulle pendici del Monte Sporno, nel comune di Calestano, per un ciclista infortunato. Un biker quarantunenne di Parma stava percorrendo in sella alla propria mountain-bike il sentiero in discesa che porta verso la località di Fragno, in compagnia di alcuni amici. Probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, l'uomo è stato disarcionato dalla bicicletta cadendo al suolo ed accusando un forte dolore ad un arto superiore. Gli amici hanno subito avvisato la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino per la locale assistenza pubblica. I tecnici del SAER hanno raggiunto il ciclista, e dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in fuoristrada fino alla strada carrozzabile e quindi affidato ai sanitari dell'ambulanza con una sospetta frattura ad una clavicola.