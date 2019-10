Morte del piccolo Aurelio: "Il quartiere è dilaniato dal dolore e si stringe intorno ai genitori"

Aveva iniziato a frequentare la scuola materna don Segalini di Castione Marchesi da poco giorni il bimbo di tre anni, Aurelio, che è morto nella mattinata di ieri, lunedì 21 ottobre, nel corso di un terribile incidente stradale, che si è verificato lungo la provinciale che collega Fidenza e Castione Marchesi. Il piccolo Aurelio, deceduto dopo una corsa disperata all'Ospedale Di Vaio di Fidenza, si trovava a bordo della Citròen guidata dalla madre, una 22enne di origine moldava: il bimbo era nel seggiolino sul sedile posteriore. Per cause in corso di accertamento la donna ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada e si è ribaltata.

La famiglia viveva in via Pilo a Fidenza, nel quartiere Corea. I vicini ricordano la madre con il bimbo: "Il padre in questi giorni è all'estero per lavoro. Non ci posso credere: una tragedia così grande non è nemmeno pensabile: il dolore di una madre per un figlio di tre anni morto deve essere qualcosa di terribile".

"La vedevamo spesso con il bambino sì: non ha idea di quanto mi dispiaccia. Una tragedia del genere colpisce tutta la comunità di Fidenza: siamo vicini ai genitori - il padre è all'estero per lavoro in questi giorni. Non riesco ad immaginaermi nemmeno il dolore a ricevere una notizia del genere".