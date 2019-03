Motociclista cade su un sentiero a Varsi: 75enne trasportato in elicottero al Maggiore

È stato trasportato all'Ospedale di Parma con una presunta frattura al bacino ed un trauma cranico il motociclista 75enne soccorso questa mattina nel comune di Varsi, sulle pendici del Monte Dosso. L'uomo, residente a Parma, era in compagnia di alcuni amici per un'escursione motociclistica in Valceno; per cause ignote il centauro è caduto rovinosamente, battendo il capo e i fianchi sul terreno. Subito gli amici hanno dato l'allarme, facendo partire la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo i militi della Croce Bianca di Varsi, raggiunti dopo poco da una squadra del Soccorso Alpino dell'Appennino Parmense e da Elipavullo. I soccorritori, dopo aver stabilizzato ed assicurato alla barella il 75enne lo hanno affidato all'equipe dell'elicottero, che lo ha trasportato all'ospedale Maggiore.