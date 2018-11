Cardiologo tizzanese travolto ed ucciso davanti a casa

E' stato investito mentre faceva la sua passeggiata quotidiana, nei pressi della sua abitazione di Campoverde di Salò, dove risiedeva da anni. Nello Madureri, cardiologo 83enne originario di Tizzano e molto conosciuto a Parma e provincia, è stato ucciso in un tragico incidente che ha coinvolto una Renault Clio. Per cause in corso di accertamento il medico, che aveva deciso di scendere in strada e non percorrere come al solito la zona pedonale, è stato investito.

Un impatto violentissimo, che purtroppo non gli ha lasciato scampo: Madureri è morto in ospedale a meno di due ore dal ricovero. Sulla dinamica dell'accaduto indaga la Polizia Stradale. L'incidente poco prima delle 17.30: è in quel momento che una Renault Clio, guidata da un 40enne di San Felice, travolge il pensionato che cammina sulla strada. Pare stesse tornando a casa, ma non è ancora chiaro se in quel momento stesse già attraversando, oppure se ancora camminasse nella direzione del traffico veicolare.

Quando è successo era già buio, ma la strada in quel tratto è comunque illuminata. Il primo ad allertare i soccorsi è stato proprio l'automobilista: il 112 in pochi minuti ha inviato sul posto ambulanza e automedica. Madureri è stato rianimato a lungo, e poi trasferito d'urgenza (in codice rosso) in ospedale a Gavardo.

Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate, è spirato meno di due ore più tardi. Era molto conosciuto, a Salò e non solo, per il suo passato da cardiologo. In pensione da qualche anno, aveva proseguito nella sua attività di prevenzione organizzando incontri e convegni. Da sempre donatore di sangue, era un fermo sostenitore dell'Avis. I funerali si terranno oggi, 29 novembre, a Salò.