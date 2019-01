Muore nello schianto sul rettilineo della via Emilia

Aveva 68 anni l’uomo che nel tardo pomeriggio di domenica 6 gennaio ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto sulla via Emilia ad Alseno, nel Piacentino, quasi al confine con la provincia di Parma. Camillo Bussolati, di Fidenza, è morto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, sul posto con due ambulanze e l’automedica.

Intorno alle 18 il 68enne era a bordo della sua Peugeot ed era diretto verso Alseno. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica (ancora tutta da verificare) eseguita dai carabinieri – sul posto le pattuglie di Carpaneto, Gropparello e del Norm di Fiorenzuola - all’altezza dell’ingresso dell’agriturismo “Il Vallone” potrebbe essere stato tamponato all'improvviso e violentemente da una Bmw guidata da un giovane di Carpaneto. La Peugeot con il fidentino alla guida avrebbe poi perso il controllo andando a schiantarsi contro una Honda che proveniva dalla direzione opposta, con a bordo madre e figlio. Loro e il conducente dell’altra vettura sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi. Purtroppo per Bussolati non c’è stato nulla da fare: la sua auto era completamente accartocciata e le ferite, troppo gravi, non gli hanno lasciato scampo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118 arrivati con l’ambulanza dell’ospedale di Fiorenzuola, quella della Pubblica Valdarda e l’automedica della Cri di Fidenza. I vigili del fuoco del distaccamento della Valdarda hanno messo in sicurezza le tre auto mentre ai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola il compito di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.