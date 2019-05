Noceto, scontro frontale tra due auto a La Rampa: due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio, in località La Rampa, frazione di Noceto, lungo la strada provinciale che porta a Medesano. Due auto, una Fiat Marea famigliare e un Fiat Doblo', si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni una delle due auto, quella che procedeva in direzione Medesano, avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe scontrata con il Doblo', che sopraggiungeva proprio in quel momento. L'allarme è scattato da subito: sul posto è arrivato anche l'elisoccorso che però non ha trasportato nessun ferito. In un primo momento infatti sembrava che i feriti fossero più gravi. Gli operatori della Croce Rossa di Medesano e quelli della Croce Verde di Noceto hanno trasportato i feriti all'Ospedale Maggiore: si tratta del conducente dell'auto famigliare e del passeggero del Doblo': uno di loro è in gravi condizioni di salute, l'altro in condizioni di media gravità. Sul posto la polizia Municipale di Noceto ha effettuato i rilievi previsti per legge, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Lungo la provinciale si sono registrate code: gli agenti hanno gestito il traffico durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi.