Notte di follia a Compiano, 30enne contromano esce di strada e poi scappa: patente ritirata

Un grave episodio si è verificato all'alba di due giorni fa nel comune di Compiano, lungo la strada provinciale che collega la Bedonia-Borgotaro con la strada che conduce a Breia. Un giovane 30enne, residente in Valtaro, stavo guidando la sua auto, probabilmente a forte velocità, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo che - dopo una frenata di più di 20 metri- è finito in una scarpata. L'auto si trovava contromano. Il conducente fortunatamente è rimasto illeso: il 30enne è uscito da solo dal veicolo ed è andato a casa a piedi, lasciando l'auto sul posto. I carabinieri della compagnia di Borgotaro hanno visto il mezzo nel fosso ed hanno rintracciato subito il conducente. Al conducente è stata ritirata la patente per le violazioni stradali: il viaggiare contromano e la velocità elevata.