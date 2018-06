Operaio investito ed ucciso da un camion in A15

Tragico incidente nella mattinata di oggi, giovedì 21 giugno, lungo l'autostrada A15. Erano da poco passate le 9.30 quando un camion, per cause in corso di accertamento, ha investito un giovane operaio che stava lavorando all'interno di un cantiere, posto a 100 metri dall'ingresso dell'area di servizio di Medesano. L'impatto è stato violentissimo: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e anche l'elisoccorso, che si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo in conseguenze delle gravi ferite riportate. L'investimento è avvenuto al chilometro 14 in direzione Nord.

Aggiornamenti a breve