Panico in A1, auto si immette contromano: fermato conducente di 70 anni l

Panico alle 5 di mattina di oggi, domenica 13 gennaio in A1. Un automobilista, dopo essersi fermato in un'area di servizio, si è immesso in contromano in autostrada: è entrato in direzione Milano e si e poi immesso invece in direzione Bologna. Dopo pochi minuti alcuni automobilisti hanmo incrociato il veicolo ed hanno avvertito la polizia. Fortunatamente non si sono verificati incidenti stradali anche per la presenza di pochi veicoli lungo l'autostrada. Dopo pochi istanti due pattuglie della polizia sono arrivate sul posto e sono riuscite ad intercettare l'auto contromano e a mettere in sicurezza l'autostrada. Il conducente ultrasettantenne è stato fermato dai poliziotti: la sua auto è stata posta sotto fermo amministrativo mentre la patente gli è stata revocata. Nei prossimi giorni riceverà anche una multa di importo non inferiore a 2 mila euro.