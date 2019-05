Paura in via Cremonese: schianto frontale tra due auto

Pauroso scontro frontale tra due auto, un'Audi e una Jeep, sotto al cavalcavia che da San Prospero porta a via Cremonese. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, poco dopo le 12.30. Per cause in corso di accertamento i due veicoli, che stavano procedendo in due diverse direzioni di marcia, si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato molto violento: le due auto sono entrambe distrutte. Fortunatamente non risultano feriti gravi.