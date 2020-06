Paura in via Solferino, si schianta con l'auto contro un albero: grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì 19 giugno, verso le ore 23 tra via Solferino e via Bizzozzero a Parma. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. In conseguenza dello scontro la persona a bordo dell'auto è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il conducente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.