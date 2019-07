Paura nella notte in via Spezia, auto contro bici: ciclista grave al Maggiore

Grave incidente stradale nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio. Erano da poco passate le 4.30 di notte quando, per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una bicicletta in via Spezia, all'altezza dell'abitato di Baccanelli. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ciclista ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi.