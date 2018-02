Pedone investito a Ramiola: grave al Maggiore

Grave incidente stradale in provincia di Parma, nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 20 febbraio. Pochi minuti prima delle ore 8 infatti un pedone, che si trovava lungo la strada nella zona della frazione di Ramiola è stato investito da un'auto: in conseguenza dell'investimento ha riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione: sul posto una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi previsti per legge e per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. La persona investita è stata trasportata al Pronto Soccorso: le sue condizioni sarebbero di media gravità.