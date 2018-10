Pedone investito all'alba da un'auto a Baganzola: grave al Maggiore

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 4 ottobre nei pressi di Baganzola. Per cause in corso di accertamento un'auto, che stava transitando in zona, ha investito un pedone, che si trovava in strada. In conseguenza dell'impatto, che è stato molto violento, il pedone è caduto a terra ed ha riportato gravi ferite. Trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso ora si trova nell'area rossi dell'Ospedale Maggiore. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della polizia Municipale per i rilievi da effettuare per legge. La dinamica esatta dell'incidente deve ancora essere ricostruita: non è chiaro se il pedone stesse attraversando la carreggiata o se fosse invece sul ciglio della strada.