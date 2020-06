Pedone investito davanti all'Esselunga di via Emilia Est: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno in via Emilia Est a Parma. Erano da poco passate le 13.30 quando, per cause di accertamento, un pedone è stato investito da un'auto che stava sopraggiungendo proprio di fronte al supermercato Esselunga. I soccorsi sono scattati da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 di Parma. Il pedone è stato medicato sul posto e poi trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.

Aggiornamenti a breve