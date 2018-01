Pedone investito davanti al cimitero di Fidenza

Un pedone è stato investito nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio verso le 8.30, davanti al cimitero di Fidenza. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti. la dinamica precisa del sinistro non è ancora nota. Secondo le prime informazioni un uomo, che si trovava in via Croce Rossa a Fidenza, proprio davanti al cimitero, è stato investito da un'auto. Il conducente si è fermato per controllare le condizioni di salute del pedone. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito all'Ospedale Di Vaio di Fidenza. Fortunatamente sembra che l'uomo abbia riportato ferite non gravi, di lieve entità. Sul posto, per i rilievi, anche la Polizia Municipale.