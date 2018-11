Pedone investito in via Duca Alessandro: ferito al Pronto Soccorso

Un pedone è stato investito da un'auto nella mattinata di oggi, martedì 27 novembre, mentre si trovava in via Duca Alessandro a Parma. L'incidente si è verificato prima delle ore 8: sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito e l'hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.