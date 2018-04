Pedone investito a Noceto: grave al Maggiore

Grave incidente a Noceto nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 5 aprile. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito da un'auto Iin via Papa Giovanni II. Subito dopo l'incidente è scattato l'allarme ed i soccorritori del 118 si sono recati sul posto per prestare soccorso alla persona ferita. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Dopo le prime cure la persona ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche gli agenti della Municipale che stanno effettuando i rilievi e dovranno chiarire la dinamica dell'incidente.

Aggiornamenti a breve