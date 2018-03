Pedone investito all'alba in via Langhirano: grave al Maggiore

Grave incidente all'alba di oggi venerdì 23 marzo in via Langhirano. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un pedone che stava camminando lungo la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 6.30. Sul posto i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi.

Aggiornamenti a breve