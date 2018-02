Pedone investito in via Paradigna: grave al Maggiore

Nel corso della notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio si è verificato un grave incidente stradale nella zona di via Paradigna. Secondo le prime informazioni un pedone, un uomo, è stato investito da un'auto che stava transitando in via Paradigna. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, trasportato poi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del ferito sono di media gravità: l'uomo avrebbe riportato ferite in alcune parti del corpo ma la situazione non sarebbe critica. Sono in corso di accertamento le cause dell'investimento: non è chiaro se il pedone fosse sul ciglio della strada o la stesse attraversando.