Pedone investito in via Pastrengo: grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 27 settembre. Poco prima delle ore 9, per cause in corso di ricostruzione, un pedone è stato investito da un'auto mentre si trovava in via Pastrengo. Non è chiaro se la persona travolta dal veicolo stesso attraversando o meno la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono arrivati in pochissimi minuti i soccorritori del 118, l'ambulanze e l'automedica che hanno trasportato d'urgenza il pedone investito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le sue condizioni di salute sono gravi.

Aggiornamenti a breve