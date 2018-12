Pedone investito in via Po: grave al Maggiore

Un pedone è stato investito in via Po, nel quartiere Montanara, nella mattinata di oggi, giovedì 6 dicembre. Per cause in corso di accertamento una persona, che stava attraversando la strada, è stata centrata da un'auto in corsa. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.