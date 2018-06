Pedone investito in viale Mariotti: è grave

Un pedone è stato investito da un'auto nelle prime ore della mattina del 20 giugno mentre si trovava in viale Mariotti a Parma. La dinamica dell'incidente deve ancora essere ricostruita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso del Maggiore. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi previsti per legge.

