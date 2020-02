Panico in A15, percorre l'autostrada contromano, poi fa inversione di marcia: fermato un 90enne

Ha imboccato l'autostrada A15 in contromano, ha percorso un tratto di strada - cercando di evitare molto pericolosamente gli altri veicoli compiendo una manovra a zig zag - e, dopo essersi accorto di aver sbagliato senso di marcia, ha deciso di fare un'inversione a U per immettersi nella direzione corretta. Il protagonista di questa incredibile vicenda è il conducente 90enne di un'auto che è entrato ad Aulla prendendo la direzione opposta a quella di marcia degli altri veicoli. Nei primi minuti ci sono stati attimi di paura: camion e auto hanno evitato miracolosamente il veicolo in contromano. Dopo le segnalazioni alla polizia Stradale gli agenti sono intervenuti per gestire il traffico e mettere in sicurezza la zona. Il conducente 90enne è stato raggiunto dalla polizia e multato. Gli è stata anche ritirata la patente.