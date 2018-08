Pieve Cusignano: agricoltore si ribalta con il trattore e muore

Stava lavorando nei campi di Pieve Cusignano, nel comune di Fidenza, quando all'improvviso il trattorino che stava utilizzando si è ribaltato: il conducente è morto in seguito alle ferite riportate. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 15 agosto. L'allarme è scattato subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. I militari stanno cercando di ricostruire in dettaglio l'episodio.