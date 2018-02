Giovane 17enne investito in via Langhirano: la polizia sulle tracce del pirata della strada

Saranno forse le immagini delle telecamere a fornire preziose informazioni relative al modello dell'auto e alla targa del veicolo che, alle 3 di notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio, ha centrato in pieno un ragazzo di 17 anni che si trovava sul marciapiede di via Langhirano insieme ad un amico. Il conducente ha colpito violentemente il ragazzo, che è caduto a terra, poi è ripartito verso il centro della città. Grazie alla presenza delle telecamere sarà possibile ricostruire la dinamica dell'investimento per arrivare ad identificare l'auto e chi la guidava in quel momento. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Maggiore: nelle prime ore le sue condizioni sono apparse critiche ma con il passare del tempo, secondo i medici, si è andati verso un progressivo miglioramento, Dagli inquirenti le bocche per ore rimangono cucite: stanno lavorando per cercare di arrivare al risultato e non vogliono che trapeli nulla. Il conducente, in questo caso, rischierebbe anche l'arresto.