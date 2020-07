Pontetaro, scontro auto-moto all'alba: un ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di lunedì 20 luglio a Pontetaro di Noceto, in via dei Bersaglieri. Per cause in corso di accertamento un'auto ed una moto si sono scontrate: l'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista ferito e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

