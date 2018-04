Quinzano di Sopra, cade con il parapendio in una scarpata: 50enne ferito al Maggiore

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 aprile, a Quinzano di Sopra, una frazione del Comune di Langhirano. Per cause in corso di accertamento un 50enne, che stava volando con il parapendio ed era partito dalle colline vicine, è caduto in una scarpata. E' scattato subito l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori: l'elisoccorso di Pavullo, con a bordo personale tecnico del Soccorso Alpino, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Langhirano, i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. L'uomo, che è rimasto ferito, è stato recuperato dall'elicottero che ha utilizzato il verricello per farlo salire: il ferito è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.