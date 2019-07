Sfonda una cancellata con l'auto e finisce in un giardino: 26enne grave al Maggiore

Grave incidente stradale nelle prime ore di stamattina, sabato 13 luglio a Ronco Campo Canneto. Un automobilista di 26 anni ha perso il controllo dell'auto che stava guidando per cause in corso di accertamento, ha sfondato una cancellata ed è finito all'interno del giardino di un'abitazione. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e l'hanno poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre alla Croce Rosaa di San Secondo, anche i Vigili del Fuoco di Parma.