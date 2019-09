Salsomaggiore, 93enne investe la coetanea mentre fa manovra per il parcheggio: è grave

Un anomalo incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri, 4 settembre, in viale Matteotti a Salsomaggiore Terme. Un'anziana di 86 anni si trova ricoverata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con gravi ferite in diverse parti del corpo: alle gambe, alle braccia e alla testa. La donna, che stava salendo a bordo della sua autovettura, parcheggiata lungo il viale ma in contromano, è stata urtata dalla conducente di una seconda auto, una 93enne, che, dopo aver visto un posto libero, ha iniziato a fare le manovre per il parcheggio. Non ha visto l'86enne e l'ha investita: la donna è caduta a terra ed ha riportato gravi ferite. Sul posto la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore che ha trasportato l'anziana ferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.