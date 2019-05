Sbatte contro il guardrail lungo la statale della Cisa: muore motociclista 39enne

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 1 maggio lungo la statale della Cisa nei pressi di Berceto. Un motociclista 39enne ha urtato il guardrail mentre stava percorrendo la statale e si è schiantato violentemente. Per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si tratta di un uomo originario del mantovano.