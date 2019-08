Schianto mortale, muoiono i due nonni: bimbo di 10 anni grave al Maggiore

E' ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma il bimbo di 10 anni, coinvolto nel gravissimo incidente stradale che ha portato alla morte di due persone, i due nonni Mario Francio, 71 anni, e la moglie Ombretta Furlani. Il ragazzino, che è stato trovato accovacciato sul grembo della nonna, ha riportato alcune fratture, un braccio rotto, e un trauma cranico ma non è in pericolo di vita.

L'INCIDENTE - Terrificante scontro frontale prima del quale i due mezzi non hanno nemmeno provato a frenare. È un bilancio tragico quello che emerge dall'incidente verificatosi nel pomeriggio del 10 agosto attorno alle 15:15 a Redondesco, in provincia di Mantova, sulla strada Postumia (Sp 17). Coinvolti due mezzi, una Volkswagen Touran sulla quale viaggiavano sei persone, un gruppo familiare di origine cinese residente a Roverbella, e un Fiat Doblò con a bordo una coppia di nonni e il nipote, tutti e tre di di Isorella, nella Bassa Bresciana. Ad avere la peggio proprio i bresciani: le vittime sono Mario Francio, 71 anni, e la moglie Ombretta Furlani.

LA DINAMICA- Stando alla ricostruzione dell'incidente, l'auto con a bordo la famiglia cinese avrebbe invaso completamente l'opposta corsia di marcia. Un malore, o una distrazione fatale: il conducente non ha nemmeno fatto in tempo a frenare prima dello scontro. Devastante l'impatto contro il Doblò, a bordo del quale, pare, i tre bresciani viaggiavano senza cinture di sicurezza, con il ragazzino seduto a fianco - o in braccio - alla nonna sul sedile anteriore. Proprio la nonna sarebbe morta all'istante nell'impatto, per l'urto contro il cruscotto. Il marito al volante è stato cosciente fino al momento dell'estrazione dalle lamiere, ma dopo una drammatica richiesta di aiuto: «Mi manca il fiato, aiuto» è deceduto tra le mani dei soccorritori, probabilmente per i forti traumi addominali.

Grave, ma non in pericolo di vita, il ragazzino di 10 anni, che è stato trovato accovacciato sul grembo della nonna, che con il suo corpo l'ha letteralmente salvato: con alcune fratture, un braccio rotto, e un trauma cranico, è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Parma. A parte il conducente 49enne, soccorso per traumi alla testa e al torace, gli altri passeggeri della Touran (due adulti di 30 e 39 anni e tre bambini di 4, 5 e 11 anni) sono rimasti illesi.