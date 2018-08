Schianto tra due auto a Martorano: muore una 28enne

Un gravissimo incidente si è verificato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 agosto a Martorano. Secondo le prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada in direzioni opposte di marcia. La vittima è Elisa Baldi, 28enne di Malandriano, direttrice delle Poste di Lesignano de Bagni. L'incidente è avvenuto verso mezzanotte. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti: uno dei due conducenti è deceduto sul posto mentre l'altro è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La persona deceduta è una giovane donna di 28 anni.

LA NOTA DELLA MUNICIPALE - Ieri notte (tra sabato 18 e domenica 19 agosto) alle ore 24.00 circa, il 118 e la Polizia Locale intervenivano per un incidente stradale in Strada San Cosimo (S.P. 52), a circa 200 metri da Strada Emilio Lepido.

All’arrivo sul posto il personale medico constatava il decesso della giovane conducente di uno dei veicoli coinvolti.

Il conducente dell’altro veicolo è stato trasportato al Pronto Soccorso ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Dai primi riscontri effettuati, suscettibili di ulteriore approfondimento, si presume trattasi di uno scontro tra 2 autovetture che percorrevano Strada San Cosimo in opposta direzione di marcia.