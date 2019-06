Schianto tra due auto in A1 nella notte: quattro feriti

Schianto nella notte lungo l'autostrada A1 in corrispondenza del chilometro 106 Sud. Era da poco passata la mezzanotte quando due auto, che stavano procedendo nello stesso senso di marcia, si sono tamponate per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone che si trovavano all'interno delle auto. I quattro feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: le condizioni di salute di tre persone sono gravi ma non sono in pericolo di vita. Il quarto ha riportato feriti lievi.