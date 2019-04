Schianto tra tre auto e bimba di due anni gravissima: la conducente della Punto è positiva all'alcol test

E' risultata positiva all’alcol test la conducente di una delle tre auto, la Fiat Punto, rimaste coinvolte nel terribile schianto avvenuto tra Fiorenzuola d'Arda e Cortemaggiore e che ha coinvolto una famiglia di Busseto. Si tratta di una 40enne di San Pietro in Cerro. La Punto, che secondo gli accertamenti dei carabinieri, avrebbe tentato di effettuare un sorpasso senza successo, si è andata a schiantare contro un'Alfa 147, con a bordo padre, madre e tre bambini. La figlia di due anni è ancora nel reparto di Rianimazione del Maggiore mentre quella di un anno è in prognosi riservata all'ospedale di Brescia. In gravi condizioni rimane ancora la madre delle bambine, tenuta sotto osservazione all’ospedale di Piacenza. Qui è stata condotta anche la 40enne di San Pietro in Cerro. Sarebbe fuori pericolo il padre di famiglia, un uomo di 37 anni, così come la figlia più grande di sei anni. Rimasta coinvolta nell’incidente anche una terza vettura, probabilmente quella che la donna ha tentato di sorpassare, con alla guida un 45enne di Monticelli, fortunatamente rimasto illeso.