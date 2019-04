Schianto tra tre auto: feriti marito, moglie e tre bambini di Busseto

Una famiglia di Busseto, marito, moglie e tre bambini è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente che si è verificato sulla strada fra Fiorenzuola e Cortemaggiore nella serata del 1 aprile in località Barabasca. Tre auto coinvolte, una è finita fuori strada: diversi feriti incastrati, pare coinvolti anche dei bambini. Sul posto i vigili del fuoco e numerosi mezzi del 118 e i carabinieri. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso giunto in volo notturno da Bologna.

