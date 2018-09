Scivola e si rompe una gamba: fungaiolo 71enne in elicottero al Maggiore

Nella mattina di martedì 25 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino sono stati chiamati ad intervenire sulle pendici del Monte Torricella, nel comune di Monchio delle Corti, a poca distanza dagli impianti sciistici di Prato Spilla. Un uomo settantunenne residente in provincia di Parma è scivolato, mentre era nel bosco in cerca di funghi, accusando un forte dolore ad un arto inferiore. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, che ha visto coinvolti i tecnici del Soccorso Alpino, la Croce Rossa di Monchio ed Elipavullo. Mentre le squadre territoriali iniziavano l'avvicinamento a piedi, il team tecnico-sanitario è riuscito a sbarcare nelle vicinanze dell'infortunato e dopo averlo stabilizzato ed imbarellato, lo ha caricato sul velivolo e quindi trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma. sull'Appennino Parmense, si tratta del settimo intervento in cinque giorni.