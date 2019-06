Scontro auto‐moto in via Emilia Ovest: ferito al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno, in via Emilia Ovest a Parma. Erano da poco passate le 9 quando, per cause in corso di accertamento, una moto e un'automobile si sono scontrate mentre stavano percorrendo la via Emilia. In conseguenza dello schianto il conducente della moto è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non si trova in condizioni critiche. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della polizia Municipale, che hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi previsti per legge.