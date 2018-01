Scontro frontale a Fidenza, quattro feriti: due gravi

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 gennaio, a Castione Marchesi, nei pressi di Fidenza. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: in conseguenza dell'impatto le persone a bordo dei mezzi sono rimaste ferite. Erano da poco passate le ore 8 quando c'è stato lo scontro: sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 che hanno trasportato i feriti, in totale quattro, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni due persone avrebbero riportato ferite di media gravità mentre le altre due ferite di lieve entità. Sul posto sono arrivati gli agenti della Municipale per effettuare i rilievi previsti per legge e cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.