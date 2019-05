Scontro tra auto e furgone nella notte a Madregolo: un ferito grave

Grave incidente nella notte tra il 30 aprile ed il 1° maggio a Madregolo. Secondo le prime informazioni un'auto ed un furgone si sono scontrati mentre stavano percorrendo la strada provinciale. Le cause dell'incidente sono in corso di ricostruzione. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato un ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Le condizioni del ferito sono gravi ma non è in pericolo di vita.