Scontro tra un'auto e un'ambulanza in viale Milazzo: tre feriti

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 8 aprile. Per cause in corso di accertamento un'auto e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Parma si sono scontrate mentre transitavano in viale Milazzo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. I quattro volontari che si trovavano sull'ambulanza sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Anche il conducente dell'auto è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni nessuno dei feriti si trova in gravi condizioni di salute.