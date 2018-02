Sfasciano l'auto di un parmigiano in un parcheggio: rintracciati due fratelli

La sua auto era stata sfasciata mentre si trovava regolarmente parcheggiata in una zona di sosta a Firenze in piazza della Liberta. Un parmigiano di 26 anni, che si era ritrovato domenica sera l'automobile distrutta senza spiegazioni, ora potrà avere giustizia, almeno per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Grazie all'aiuto delle telecamere di video sorveglianza installate in zona infatti la Muniicpale, che ha avviato da subito le indagini, è riuscita a risalire al proprietario di due auto che sono erano riprese dalle immagini mentre venivano caricate su un carro attrezzi. I due figli dell'intestatario hanno ammesso di essere alla guida dei due mezzi, coinvolti nell'incidente in conseguenza del quale la Golf del 26enne parmigiano era stata sfasciata. I due 'pirati' erano scappati al momento dell'incidente: ora rischiano multe pesanti e la sospensione della patente. Si tratta di due ragazzi di 23 e 26 anni di San Miniato che hanno ammesso le loro responsabilità.