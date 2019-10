Si schianta contro un platano a San Secondo: donna di 78 anni grave

E' ricoverata nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma l'anziana di 78 anni che, nel pomeriggio di ieri domencia 27 ottobre, è uscita di strada - andando a sbattere contro un platano - mentre si trovava lungo la strada che collega San Secondo a Pontedell'Olio, in corrispondenza dell'abitato di Castell'Aicardi, un punto in cui spesso si verificano incidenti stradali. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: la donna ha perso il controllo del mezzo all'improvviso. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e l'automedica: la 78enne è stata trasportata d'urgenza a sirene spiegate al Pronto Soccorso del Maggiore, dove è stato sottoposta ad alcuni accertamenti medici. Le sue condizioni di salute sono giudicate gravi.