Soragna, ha un malore mentre guida: 79enne grave al Maggiore

E' stato probabilmento colto da un malore il pensionato 79enne che, nella mattinata di ieri venerdì 26 luglio, è uscito di strada mentre si trovava a bordo della sua auto a Diolo di Soragna. L'uomo, che ha perso il controllo della sua auto, è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivate le ambulanze con l'automedica e lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo i primi accertamenti il pensionato avrebbe avuto un malore: in seguito avrebbe quindi perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.