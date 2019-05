Sorbolo, anziano travolto da un trattore durante la sfilata: grave al Maggiore

Si trova ricoverato in prognosi riservata l'anziano volontario che è stato travolto da un trattore in corsa durante la tradizionale sfilata trattoristica di Sorbolo. Secondo le prime informazioni il volontario stava attaccando in cartello quando all'improvviso il mezzo si è messo in moto. Sul posto gli operatori del 118 hanno soccorso l'anziano e lo hanno portato al Pronto Soccorso del Maggiore.