Stefania, barista e cantante con la passione per la musica

Stefania Mollica è morta a 26 anni a causa di un tragico schianto frontale della sua Fiat Panda con una Fiat Stylo sul cavalcavia di viale Europa, a pochi passi dall'ingresso dell'autostrada. Erano le 9.30 di ieri, 23 agosto, quando per cause ancora da accertare uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta: Stefania è morta sul colpo. Per lei non c'è stato nulla da fare. La giovane, originaria di Brindisi aveva vissuto con la famiglia a San Secondo, cantava e faceva la barista in alcuni locali del territorio. Oggi tutti la ricordano con affetto e sgomento: "Come si fa a morire a 26 anni in quel modo? Dovete dirmelo", "Non posso credere che sia successo a lei, basta un attimo e può succedere di tutto". Stefania era appassionata di musica e cantava in una band metal.