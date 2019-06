Stradella, scontro tra un pullman e due auto: dieci feriti, tra cui due donne incinte

Dieci persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno verso le ore 9. Un pullman si è scontrato con due auto: i veicoli si trovavano in via Spezia nei pressi dell'abitato di Stradella di Collecchio. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia Municipale. I soccorritori del 118 sono arrivati con le ambulanze. Otto persone sono rimaste ferite all'interno del pullman mentre le altre due si trovavano all'interno delle due auto. Secondo le prime informazioni tra i feriti ci sarebbero anche due donne incinta. Le condizioni di salute delle persone coinvolte non sarebbero gravi.